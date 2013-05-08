Євроінтеграція Молдови під загрозою через політичну кризу

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано агентству УНІАН.

“З великою стурбованістю я спостерігаю за поглибленням політичної кризи в Молдові. У випадку продовження політичні суперечки можуть збити з курсу зусилля країни на європейську інтеграцію”, - зазначається у заяві.

Шульц висловив стурбованість ухваленими минулого тижня у парламенті Молдови змінами до низки законів, зокрема, щодо відставки суддів Конституційного суду, що, за його словами, може мати негативні наслідки для демократичного розвитку Молдови.

“Ці зміни були ухвалені занадто швидко і без належних консультацій та підготовки. Вони були жорстко розкритиковані Радою Європи та Венеціанською комісією”, - звернув увагу Шульц.

Він висловив переконання в тому, що ці зміни мають бути переглянуті задля стабільності верховенства права у країні.

За словами президента Європарламенту, в останні роки Кишинів суттєво просунувся на шляху європейської інтеграції, однак останні події у парламенті країни можуть звести ці зусилля нанівець.

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“Конструктивна співпраця між усіма політичними силами потрібна для збереження проєвропейської орієнтації країни. Співпраця – основне для досягнення необхідного прогресу для завершення підготовки Угоди про асоціацію та просування вперед у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму до часу проведення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді”, - зазначив Шульц.

Він наголосив, що Європарламент готовий сприяти у здійсненні політичного діалогу в країні за необхідності.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня парламент Молдови ухвалив зміни до Конституції, які, зокрема, передбачають можливість відкликання парламентом суддів Конституційного суду.