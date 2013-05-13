У Пакистані готуються до третього приходу Шарифа у прем’єрський кабінет

Як показують результати підрахунку голосів, який ще не завершився, партія Шарифа може отримати більшість. Аналітики кажуть, що Наваз Шариф може сформувати потужну коаліцію, пише Радіо Свобода.

Шариф уже двічі був прем’єром Пакистану (1990-1993, 1997-1999), але 1999 року його уряд був повалений Первезом Мушаррафом внаслідок військового перевороту. Тоді Шариф потрапив до в’язниці і згодом виїхав із Пакистану. Повернення політика на батьківщину відбулося лише 2007 року, коли в країні проходила підготовка до парламетських виборів, які коаліція Шарифа у лютому 2008 року виграла.

Очікувана зміна влади має стати першим в історії Пакистану випадком, коли цивільний уряд добув повний термін і передає владу іншому цивільному урядові.