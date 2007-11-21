Янукович в Ашгабаті зустрівся з виконавчим секретарем СНД

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович провів зустріч з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД Сергієм ЛЕБЕДЄВИМ. Зустріч відбулася в Ашгабаті у рамках офіційного візиту керівника українського уряду до Туркменістану, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

У ході зустрічі В.ЯНУКОВИЧ привітав С.ЛЕБЕДЄВА з призначенням на високу посаду голови Виконавчого комітету – виконавчого секретаря СНД. Зокрема, глава українського уряду висловив впевненість у конструктивному і плідному співробітництві з Виконавчим комітетом СНД, з огляду на те, що в даний час Україна головує в Раді голів урядів держав-учасниць Співдружності.

Під час розмови сторони обговорили низку актуальних питань для країн-учасниць СНД. Зокрема, йшлося про стан та перспективи Співдружності, роль Виконавчого комітету у виконанні Плану основних завдань щодо реалізації Концепції подальшого розвитку СНД.

Сторони також обговорили основні напрями діяльності, які закладені в Програмі головування України, насамперед, її соціально-економічну складову.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що засідання Ради глав урядів держав-учасниць СНД в Ашгабаді пройде результативно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ відбув до Туркменістану для участі в засіданні Ради голів урядів СНД, що пройде 22 листопада.

В поїздці В.ЯНУКОВИЧА супроводжують міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО та міністр економіки Анатолій КІНАХ.