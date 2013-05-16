Путіну побудували вертолітний майданчик у Кремлі

Вертолітний майданчик у Кремлі готовий для польотів президента Росії, і він скористається ним за першої зручної нагоди, повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує РІА Новости.

"Місце вертолітного майданчика обрали з урахуванням того, що прораховано вплив на архітектуру, і визнано, що ніякої шкоди використання такої важкої техніки, як Мі-8, завдавати не буде", - сказав Пєсков. За його словами, перший політ російського президента "залежатиме від оказії". При цьому він підтвердив, що Путін віддає перевагу російським вертольотам на базі Мі-8.

На тему: За перевезення Януковича вертольотом з бюджету в офшори пішло 3,5 мільйона

Прес-секретар зазначив, що раніше Путін, а до нього президент Борис Єльцин здійснювали посадки на вертольоті на Іванівській площі Кремля. Такі разові польоти, сказав Пєсков, не становлять небезпеки для пам'ятників архітектури, зокрема для дзвіниці Івана Великого. Однак, визнав він, постійні польоти піддають об'єкти Кремля такому ризику, а також викликають складності для руху "туристів і бюрократів, які працюють там". Тепер такої загрози немає. "На всіх спорудах Кремля встановили величезну кількість датчиків (для оцінки впливу вертольотів). Це був науковий підхід з тим, щоб виключити найменшу вплив", - зазначив Пєсков.

Представник Кремля також висловив думку, що скорочення поїздок глави держави вулицями Москви не призведе до зменшення автомобільних заторів у столиці Росії, бо "затори виникають не через кортежі і мигалки".