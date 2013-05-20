Папа Римський зізнався, що іноді дрімає під час вечірніх молитов

Понтифік заявив про це під час виступу перед 200 тис. віруючих на площі святого Петра в Римі, повідомляє The Daily Mail.

Як розповів глава Римської католицької церкви, він молиться перед сном кожен вечір. «Іноді я починаю дрімати, втома від денних справ викликає сон, але він (Бог) розуміє», - сказав Франциск присутнім.

Крім того, Папа закликав католиків ще більше допомагати бідним і нужденним. «Мені боляче говорити про це, але сьогодні не вважається новиною, якщо бездомна людина вмирає від холоду. Сьогодні новини - це скандали, ось що є новинами. А от численні діти, у яких немає їжі, - це не новина », - сказав понтифік.

«Ми не можемо стати манірними католиками, занадто благочестивими, які обговорюють теологію за чаєм. Ми повинні стати відважними католиками і шукати тих, кому найбільше потрібна допомога », - додав він.

Газета.ру