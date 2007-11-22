У Росії ”військовий електорат” становить близько 10 млн. осіб

У РФ військовий електорат разом з членами сімей військовослужбовців і військовими пенсіонерами становить близько 10 млн. осіб. Про це повідомив журналістам заступник міністра оборони, статс-секретар генерал армії Микола Панков. Він зазначив, що міністр оборони РФ Анатолій Сердюков видав дві директиви, пов`язані з організацією і проведенням майбутніх виборів депутатів Держдуми в армії і на флоті. "З цією метою керівництво Міноборони проводить робочі поїздки", - сказав М.Панков. За його словами, нинішня виборча кампанія в Збройних силах проходить набагато спокійніше, ніж в попередні роки.

Наразі чисельність Збройних сил РФ, за даними Міноборони, становить 1 млн. 100 тис. осіб.