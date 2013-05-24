Роскомнагляд: Включення ВКонтакте до "чорного списку" було помилкою (оновлено)

"Це помилка, випадковість. Наш співробітник не там поставив "галочку", що призвело до потрапляння IP-адреси до реєстру. Ми видалимо ВКонтакте з реєстру, і він має бути доступний усім користувачам", - повідомив виданню Digit.ru у п'ятницю представник Роскомнагляду Володимир Піков.

Після визнання помилки Роскомнагляд видалив IP-адресу соціальної мережі ВКонтакте з "чорного списку" сайтів.

"Задана адреса не значиться в реєстрі", - таке повідомлення сайт видає при спробі перевірити, чи включена до "чорного списку" адреса vk.com.

Як відомо, з 1 листопада 2012 року в Росії функціонує автоматизована інформаційна система "Єдиний реєстр доменних імен, покажчиків сторінок сайтів у мережі і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти, що містять інформацію, поширення якої в РФ заборонено".

Оскільки створення реєстру ґрунтується на законі "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку", передусім ідеться про дитячу порнографію, інструкції з суїцидів та виготовлення наркотиків. У такому разі можливе досудове закриття сайтів. За наявності іншої забороненої інформації рішення про закриття ресурсу має приймати суд.