Роскомнагляд: Включення ВКонтакте до "чорного списку" було помилкою (оновлено)
Включення соціальної мережі ВКонтакте до "чорного списку" сайтів сталося помилково.
"Це помилка, випадковість. Наш співробітник не там поставив "галочку", що призвело до потрапляння IP-адреси до реєстру. Ми видалимо ВКонтакте з реєстру, і він має бути доступний усім користувачам", - повідомив виданню Digit.ru у п'ятницю представник Роскомнагляду Володимир Піков.
Після визнання помилки Роскомнагляд видалив IP-адресу соціальної мережі ВКонтакте з "чорного списку" сайтів.
"Задана адреса не значиться в реєстрі", - таке повідомлення сайт видає при спробі перевірити, чи включена до "чорного списку" адреса vk.com.
Як відомо, з 1 листопада 2012 року в Росії функціонує автоматизована інформаційна система "Єдиний реєстр доменних імен, покажчиків сторінок сайтів у мережі і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти, що містять інформацію, поширення якої в РФ заборонено".
Оскільки створення реєстру ґрунтується на законі "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку", передусім ідеться про дитячу порнографію, інструкції з суїцидів та виготовлення наркотиків. У такому разі можливе досудове закриття сайтів. За наявності іншої забороненої інформації рішення про закриття ресурсу має приймати суд.