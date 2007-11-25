Саакашвілі пішов у відставку

Михайло СААКАШВІЛІ оголосив про свою відставку з поста президента Грузії у зв`язку з майбутніми президентськими виборами. Вибори президента Грузії, як очікується, пройдуть 5 січня 2008 року.

"Із завтрашнього дня я починаю передвиборну кампанію. Протягом 40 днів голова парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ виконуватиме обов`язки президента. А я включаюся в передвиборну президентську кампанію", - заявив М.СААКАШВІЛІ на засіданні уряду Грузії.

Згідно із законом, президент не має права брати участі в передвиборній кампанії.

За словами М.СААКАШВІЛІ, він дає Кабінету Міністрів "останні завдання" і закликає уряд докласти всіх зусиль для збереження стабільності і спокою на передвиборний період.

М.СААКАШВІЛІ заявив, що новий прем`єр-міністр Володимир ГУРГЕНІДЗЕ має "повний мандат на ухвалення всіх необхідних рішень на майбутні 40 днів".

"Всі будьте пильні і мобілізовані", - звернувся М.СААКАШВІЛІ до міністрів. Він сказав, що наступає період "великих викликів", і висловив упевненість, що "грузинський народ збереже спокій в найгарячіший передвиборний період".

"Я упевнений, що 5 січня увійде до історії Грузії як початок великого шляху", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Дату президентських виборів в Грузії парламент країни офіційно призначить на позачерговому засіданні, яке відбудеться опівдні 25 листопада.

Згідно з конституцією, спікер парламенту Грузії Н.БУРДЖАНАДЗЕ керуватиме країною з моменту відставки М.СААКАШВІЛІ.

Напередодні М.СААКАШВІЛІ заявив, що спікер Н.БУРДЖАНАДЗЕ гідна титулу "сталевої леді" грузинської політики. На з`їзді правлячої партії - Єдиного Національного руху у п`ятницю М.СААКАШВІЛІ розповів, що в кабінеті у Н.БУРДЖАНАДЗЕ висить портрет "залізної леді" - Маргарет ТЕТЧЕР. Але якщо існує в світі сталь високої проби, "то це Ніно БУРДЖАНАДЗЕ", сказав М.СААКАШВІЛІ. За його словами, з цієї сталі зроблена Н.БУРДЖАНАДЗЕ, "її політична віра і нерви".