Почалися парламентські вибори в Хорватії

О 7 годині ранку за місцевим часом в Хорватії почалися парламентські вибори, передає агентство France Presse.

На чергових виборах до Сабору обиратимуться 140 депутатів, що представляють 10 виборчих округів, а також вісім депутатів від етнічних меншин і ще кілька від хорватської діаспори в Боснії і Герцеговині.

До списків виборців включено 4 мільйони 478 тисяч 386 осіб, причому з них близько 405 тисяч живуть за межами Хорватії. Змагання за більшість місць в парламенті розгорнеться між правлячим Хорватським демократичним союзом і опозиційною Соціал-демократичною партією, і, як передбачається, саме голоси на зарубіжних ділянках можуть виявитися вирішальними при визначенні переможця.

Голосування на 6707 ділянках триватиме 12 годин. Попередні результати голосування Центрвиборчком Хорватії оголосить близько 21 години.