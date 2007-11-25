У Санкт-Петербурзі тривають арешти
Міліція заперечує затримання Нємцова
Під час розгону забороненого "Маршу незгодних" в Санкт-Петербурзі затримані лідери СПС - голова Федеральної політради союзу і кандидат в депутати Держдуми РФ Микита Бєлих, його заступник Леонід Гозман, а також другий номер виборчого списку СПС Борис Нємцов.
Бєлих був затриманий на Палацовій площі, де спілкувався з журналістами. "Я по суті не встиг почати робити коментарі, як з`явилася міліція, взяла мене за руки, за ноги і кинула в автозак, де я тепер і є", - повідомив він по телефону.
Нємцов, який у п`ятницю був висунутий партією кандидатом на посаду президента РФ, був затриманий там же. "Я стояв на Палацовій площі і спілкувався з пенсіонерами і вчителями. Ми поводилися абсолютно мирно, обговорюючи підвищення цін на продукти, на комунальні послуги, але в якийсь момент налетіли ОМОНівці, всіх розштовхали, а мене схопили і кинули в автозак", - наводить його слова інформаційне агентство.
Після години перебування у відділенні міліції Нємцов був відпущений, повідомляє "Фонтанка.ру". ГУВС заперечує, що він був затриманий - у відділку, за словами джерел видання, Нємцов просто "сидів, пив чай і чекав своїх затриманих соратників".
|Борис Нємцов, Микола Бєлих, Леонід Гозман