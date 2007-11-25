Росія злазить з ”нафтової голки”

Економіка Росії все менше залежить від продажу нафти і газу, вважає перший віце-прем`єр Сергій Іванов.

"Я б відповів так: ще не злізли, але вже злазимо", - сказав Іванов, відповідаючи на запитання в ефірі Першого каналу щодо нафтодоларової залежності РФ.

За його словами, цього року економіка країни збільшиться майже на 8% і лише два процентні пункти з них - внесок від видобутку і продажу вуглеводнів.