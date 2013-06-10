Експерти кажуть, що тільки США і Японія планомірно виходять із кризи

Про це йдеться у червневій експертній доповіді Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), опублікованій на сайті організації.

«США і Японія – єдині держави, в яких об'єднаний випереджаючий індекс, що відображає ключові показники і тенденції економічної активності, залишається стійким. У більшості інших країн цей індекс обмежений поточною кон'юнктурою», - йдеться у доповіді.

Експерти ОЕСР відзначають, наприклад, що в Єврозоні кризові явища не подолані, проте ситуація різниться від країни до країни. «Зокрема, у Німеччині економічне зростання стає тенденцією, а у Франції будь-які зміни відсутні», - підкреслюють експерти.

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При цьому їх прогноз стосовно Росії і країн Південно-Східної Азії (а саме Індії) – переважно негативний. Зокрема, випереджаючий індекс Росії вказує на те, що в країні сповільнюється економічна активність, а в Індії – має негативні значення.

У цифровому вираженні найвищий бал за випереджаючим індексом одержала Японія - 101,1 пункту, найменший, – у Індії – 97,3, у Росії – 98,5, у Канади і Бразилії – по 99,4 пункту.

Довідка УНІАН. Організація економічного співробітництва і розвитку - міжнародна економічна організація розвинених країн, що визнають принципи представницької демократії і вільної ринкової економіки.

Створена в 1948 під назвою Організація європейського економічного співробітництва для координації проектів економічної реконструкції Європи в рамках плану Маршалла.

Об'єднаний випереджаючий індекс – це інструмент, що сигналізує діловим колам про коливання економічної активності в тій чи іншій країні порівняно з потенційно можливим рівнем. По суті, індекс відображає не числову інформацію, а якісні дані і тенденції в короткостроковій перспективі.