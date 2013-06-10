Прем'єр Туреччини збере мітинги в Анкарі та Стамбулі і виступить перед ними

Про це повідомили РІА Новости в прес-службі Партії справедливості і розвитку (ПСР).

"П'ятнадцятого червня, в суботу, буде організовано мітинг у Анкарі, а 16 червня, в неділю, в Стамбулі", - повідомила співробітниця прес-служби партії.

На тему: Прем'єр Туреччини закликав своїх прихильників «провчити» опозиціонерів

За її словами, лідер партії і прем'єр-міністр країни Тайіп Ердоган періодично виступає перед народом і відповідає на питання людей. Однак, за її словами, не слід розцінювати майбутні мітинги як такі, що спрямовані виключно на обговорення ситуації з протестними акціями, які два тижні тривають у Туреччині.

"Не можна сказати точно, чому власне вони будуть присвячені, але всі актуальні проблеми в країні, швидше за все, будуть порушені», - представник партії також підкреслила, що взяти участь у цих мітингах можуть не тільки прихильники партії, а й усі бажаючі.

Як вже повідомляв УНІАН, два тижні по всій Туреччині тривають антиурядові демонстрації, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі в центрі міста. Демонстранти виступають проти ісламізації Туреччини та звинувачують владу в тому, що вона втручається в життя простих громадян. Ердоган вперше за час демонстрацій прибув до Анкари вчора ввечері і виступив у столичному аеропорту перед своїми прихильниками. Він заявив, що тільки народ може вирішити, якому уряду ним управляти, і це рішення має бути ухвалене під час виборів через сім місяців, а не під час заворушень.