Олланд створює єдину службу контролю за розвідкою

У Франції створюється єдина інспекція розвідувальних служб, яка відстежуватиме роботу відповідних структур з метою посилення контролю за безпекою в країні. Про це було оголошено сьогодні в Єлисейському палаці за підсумками засідання Національної ради з розвідки, що відбулося під головуванням президента Франсуа Олланда, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Створення інспекції служб розвідки дозволить уряду консолідувати контроль і оцінку розвідувальної діяльності уповноважених служб", - йдеться в підсумковому комюніке Єлисейського палацу після наради.

Ініціаторами даних заходів виступили в середині травня депутати профільного комітету Національних зборів, які висловили заклопотаність рівнем роботи служб внутрішньої і зовнішньої розвідки у зв`язку з протидією тероризму. Наприкінці травня після інциденту з нападом ісламського фанатика на військовослужбовця в передмісті Парижа ідея отримала підтримку президента, який зажадав "поліпшити взаємодію" між відповідними спецслужбами.

Як уточнюється в сьогоднішній заяві президентської адміністрації, одним з кроків у цьому напрямі стане "посилення парламентського контролю за розвідувальними службами за рахунок розширення повноважень парламентської комісії з розвідки". Крім того, Єлисейський палац анонсував підготовку "Національної стратегії розвідки", частина якої "стане надбанням громадськості", а також оголосив про плани щодо "оновлення кадрів розвідслужб, адаптації особового складу до виконуваних завдань і технічних засобів".

На сьогоднішній день у французьких спецслужбах працюють майже 11 тис осіб. Основними структурами є Головне управління зовнішньої безпеки, Центральне управління внутрішньої розвідки, Управління військової розвідки і Управління захисту безпеки і оборони