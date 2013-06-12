Померла найстаріша людина Землі

Дзіроемон Кімура отримав статус найстарішої людини в світі і відповідний сертифікат Книги рекордів Гіннеса в грудні минулого року після смерті американки Бесс Купер.

За даними дослідників, за два дні до настання 2013 року він також став чоловіком з найдовшою тривалістю життя, чия дата народження була точно зафіксована в офіційних документах. Абсолютний рекорд за тривалістю життя належить француженці Жанні Кальман, яка померла в 1997 році, проживши більше 122 років.

У висновку лікарів госпіталю міста Кетанго префектури Кіото зазначено, що смерть пацієнта 1897 народження настала вранці в середу і сталася з природних причин, передає РІА "Новости".

Протягом 40 років Кімура працював у поштовому відділенні, а після виходу на пенсію займався фермерством до 90 років. Він виховав сімох дітей, ставши дідом для 14 онуків, 25 правнуків і 14 праправнуків. Крім Кімури в Кетанго з населенням близько 60 тисяч осіб вікову позначку в 100 років переступили 94 з них, що спонукало вчених запустити проект з дослідження способу життя довгожителів у цьому районі.