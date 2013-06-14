Путін: Європу привело до кризи життя не за коштами

В інтерв'ю РІА "Новости" президент РФ Володимир Путін не погодився з необхідністю робити вибір - соціальна чи економічно конкурентоспроможна держава.

"На мій погляд, така постановка питання є некоректною. Хіба можна пов'язувати питання про економічну ефективність держави, її конкурентоспроможність з відмовою від усіх взятих на себе соціальних зобов'язань? Адже турбота про населення, його соціальний захист - одна з найважливіших функцій держави. І можлива відмова від неї поставить під загрозу саме існування інституту держави як такого ", - сказав Путін.

На його думку, проблема зовсім в іншому, і криза в ряді європейських країн наочно це продемонструвала.

"Ключове слово тут - неефективність. Не соціальна політика, а життя не за коштами, втрата контролю за загальним станом економіки, структурні перекоси - ось що призводить до тих наслідків, з якими Європа зіткнулася сьогодні. До того ж у багатьох європейських країнах рясно розквітло утриманство, де часто не працювати - набагато вигідніше, ніж працювати. Воно загрожує не тільки економіці, а й моральним засадам суспільства. Адже не секрет, що багато громадян менш розвинених держав приїжджають до Європи спеціально для того, щоб "сісти" на соціальну допомогу, як це називають у Німеччині. Для Росії такий підхід неприйнятний", - заявив президент РФ.

"Що до Європи, то наскільки ми бачимо, провідні європейські країни проводять структурні реформи, щоб підвищити конкурентоспроможність своїх економік, борються з безробіттям. При цьому за рахунок посилення координації бюджетної та економічної політики підхід до бюджетної дисципліни стає більш гнучким. А свої зобов'язання (європейські країни) прописали в Стратегії соціально-економічного розвитку ЄС до 2020 року. Тож "ховати" європейську соціальну модель ще зарано", - вважає він.