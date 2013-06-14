У МЗС Сирії кажуть, що число жертв завищують для виправдання вторгнення

Про таке завищення цифр смертності заявив заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал Мікдад.

На тему: США вирішили втрутитися у війну в Сирії

"Точних даних про кількість загиблих за час конфлікту немає ні у кого, і я вважаю, що в цій області переважають спекуляції, націлені на залякування народу, перекручення картини подій, що відбуваються, а також з метою виправдання вторгнення до Сирії", - сказав в інтерв'ю РІА Новости заступник глави сирійського МЗС Мікдад.

"Статистика - не головне, для нас загибель кожного громадянина - непоправна втрата для Сирії", - зазначив дипломат.

Напередодні ООН опублікувала дані про кількість загиблих в результаті конфлікту між урядом і озброєною опозицією в Сирії, що не припиняється з березня 2011 року. Згідно із заявою верховного комісара ООН з прав людини Наванетхем Піллея, жертвами збройного конфлікту в Сирії в період з березня 2011 року по кінець квітня 2013 стали 92,9 тисячі осіб.