Прем'єр Туреччини пішов на компроміс із мітингувальниками

Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході зустрічі з маніфестантами пообіцяв покарати співробітників поліції, яких визнають винними у надмірному застосуванні сили.

Про це, як повідомляє агентство «Анатолія», на прес-конференції за підсумками переговорів розповів представник правлячої Партії свободи і справедливості Хюсейн Челік.

Також глава уряду Туреччини зобов'язався підкоритися рішенню суду щодо подальших планів по забудові стамбульського парку Гезі. Йдеться про постанову, яку має прийняти адміністративний суд Стамбула.

31 травня суд вжив забезпечувальних заходів за позовом, призупинивши в парку всі будівельні роботи. За словами Челіка, Ердоган висловив готовність піти з мітингувальниками на компроміс навіть у тому випадку, якщо суд все ж дозволить будівництво - прем'єр-міністр пообіцяв організувати референдум.

Раніше, як пише «Анатолія», Ердоган висловлював сумніви в об'єктивності рішення суду, наполягаючи, що початкові плани влади поміняти буде не можливо.

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Зустріч прем'єр-міністра з маніфестантами, що почалася в ніч на п'ятницю, тривала приблизно три години. З боку опозиції в ній взяли участь і представники найбільш активної групи «Солідарність Таксима», з якими раніше Ердоган зустрічатися відмовлявся.

Маніфестанти висловили задоволення підсумками переговорів, вважаючи обіцянку влади підкоритися судовому рішенню своєю перемогою. У той же час учасники «Солідарності Таксима» заявили, що рішення про можливе припинення акцій протесту будуть приймати не вони, а маніфестанти, що зібралися на площі Таксим.

Переговори прем'єр-міністра Туреччини з мітингувальниками були проведені після більше ніж двох тижнів акцій протесту в Стамбулі та інших містах країни.

Лента.ру