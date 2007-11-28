У Росії стартувала президентська виборча кампанія

Як передає ІТАР-ТАСС, опублікована постанова Ради Федерації про призначення дати виборів на 2 березня 2008 року. Цей документ був прийнятий 26 листопада на позачерговому засіданні верхньої палати російського парламенту. Таким чином, за 4 дні до думських виборів розпочався новий виборчий марафон, і всі ці дні країна житиме в умовах відразу двох федеральних кампаній.

Голова ЦВК РФ напередодні підтвердив, що календарний план президентських виборів вже підготовлений і може бути прийнятий у період від 28 до 30 листопада. Утім, процедури по висуненню кандидатів на головну посаду країни можуть розпочинатися вже з сьогоднішнього дня. Протягом двох днів, тобто до 1 грудня Росреєстрація має по-новому опублікувати список зареєстрованих у РФ політичних партій, які мають право висувати свої кандидатів.

Відкривається і етап самовисування, який триватиме по 18 грудня. Відповідно до закону кандидат у президенти може бути висунутий ініціативною групою в складі не менше 500 чоловік.

Для політичних партій висунення претендентів завершиться 23 грудня. 16 січня - останній термін здачі документів і підписів для реєстрації. На проведення виборів президента РФ з держбюджету виділено 5,2 млрд. руб. У цю суму закладена можливість проведення другого туру виборів.