Сили НАТО в Афганістані передали контроль над безпекою владі

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

Повноваження щодо забезпечення безпеки в 95 округах були передані під час урочистої церемонії, на якій були присутні генсек НАТО Андерс фог Расмуссен і президент Афганістану Хамід Карзай.

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Урочистий захід було затьмарено вибухом у Кабулі. Внаслідок теракту, спрямованого проти депутата Мохаммада Мохакіка, загинули три людини, 30 отримали поранення. Сам Мохакік не постраждав.

Наразі чисельність іноземного військового контингенту в Афганістані складає близько 100 тисяч осіб. Виведення основної частини військ міжнародної коаліції з країни заплановано на кінець 2014 року. Як раніше заявляв Расмуссен, після 2014 року НАТО візьметься в Афганістані до здійснення місії "Рішуча підтримка", яка займеться підготовкою та наданням допомоги афганським силам безпеки, не проводячи бойових операцій.