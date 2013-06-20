Газпром визначився з будівництвом підводної частини «Південного потоку»

Про це повідомив журналістам у Санкт-Петербурзі голова правління холдингу Олексій Міллер після наради з представниками трубних компаній, передає РІА «Новости».

«Будівництво підводної частини «Південного потоку» почнеться в другому кварталі 2014 року. Тендери для трубників буде оголошено восени», - сказав він.

Міллер також підтвердив плани початку будівництва газопроводу "Сила Сибіру" (Якутія – Хабаровськ – Владивосток) до кінця 2013 року.

За словами Міллера, видно готовність російських трубних компаній поставляти труби як для «Південного потоку», так і для газопроводу «Сила Сибіру».

Водночас, за інформацією управління інформації компанії, при будівництві морської частини «Південного потоку» й окремих ділянок «Південного коридору» використовуватимуться унікальні, такі, що не мають світових аналогів, труби діаметром 813 мм із товщиною стінки 39 мм.

«Труби виготовлено зі сталі марки X65 і розраховано на надвисокий робочий тиск у 28,45 МПа. Готовність випускати цю продукцію підтвердили Виксунський та Іжорський металургійні заводи й Челябінський трубопрокатний завод», - йдеться в повідомленні.

Наразі «Газпром» завершує узгодження із заводами технічних умов виробництва даного типу труб.