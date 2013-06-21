Сінгапур оповитий найсильнішим за всю історію смогом (фото)

Індекс рівня забруднення повітря у Сінгапурі склав сьогодні 401 бал, що є найвищим показником за всю історію міста.

Як передає CNN, уряд вже попередив, що Сінгапур буде оповитий сильним смогом упродовж кількох тижнів.

Відповідно до прийнятої у країні шкали вимірювання рівня забруднення повітря, небезпечним вважається показник у 300 балів. Саме тому Національне агентство з навколишнього середовища країни попередило літніх людей, вагітних жінок, дітей і людей з серцевими та легеневими хворобами про те, що їм не слід виходити на вулицю.

"Він (смог) може легко тривати кілька тижнів і цілком можливо, що навіть довше, поки на Суматрі не закінчиться сухий сезон. Зазвичай, він закінчується у вересні або жовтні", - заявив прем'єр-міністр Сігнапуру Лі Хсіенг Лонг (Lee Hsieng Loong) стосовно смогу, що прийшов з Індонезії.

"На сьогодні найпростішим способом розчистки плодоносних земельних ділянок є техніка спалювання сухих залишків рослин. Вона використовується як місцевими фермерами, так і Сінгапурськими та Малайзійськими компанія, що вирощують пальмову олію", - так пояснив одну з причин появи смогу високопоставлений чиновник із Міністерства закордонних справ Індонезії Хайді Дар'янто (Hadi Daryanto), підсумовує CNN.

Водночас, як повідомляє ВВС Україна, задимленість викликана лісовими пожежами на індонезійському острові Суматра. Сінгапурський смог уже спричинив обмін звинуваченнями між двома сусідніми державами.

Урядовці Індонезії і Сінгапуру, відповідальні за довкілля, проводять термінові переговори в Джакарті.

Міністр довкілля і водних ресурсів Сінгапуру Вівіан Балакрішнан написав на своїй сторінці у Facebook, що вимагатиме від уряду в Джакарті "рішучих дій".

"Жодна країна чи корпорація не має права забруднювати повітря і підривати здоров'я і добре самопочуття сінгапурців", - написав він.

Однак індонезійський міністр з питань добробуту Агунг Лаксоно каже, що Сінгапур поводиться "як дитина". "Це сталося не за бажання індонезійської держави, це все природа", - сказав міністр.