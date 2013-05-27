Колумбія, Перу, Мексика і Чилі впровадять свій аналог шенгену

Лідери країн-членів Тихоокеанського альянсу - Колумбія, Перу, Мексика і Чилі – узгодили взаємне скасування торгових мит, створення спільних диппредставництв у низці країн і введення єдиної візи для громадян держав, що не входять до альянсу.

Такі домовленості були досягнуті на саміті альянсу, повідомляє видання «КоммерсантЪ-Украина».

Тихоокеанський альянс був створений лише рік тому, проте в перспективності проекту експерти не сумніваються.

Головною метою об'єднання декларується просування інтересів Колумбії, Перу, Мексики і Чилі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). Мексику непокоїть той факт, що в 2012 році обсяг експорту товарів до Китаю становив 5,7 млрд дол., а імпорту - 56,9 млрд дол. Розвиток Тихоокеанського альянсу, як сподіваються його учасники, дозволить зменшити цей розрив.

Втім, для цього учасникам об'єднання доведеться спочатку зруйнувати внутрішні бар'єри. На саміті, що завершився в Калі, було ухвалене рішення скасувати 90% торгових мит. Решта 10% будуть ліквідовані до 2020 року.

Крім того, чотири країни домовилися створити єдині дипломатичні і торговельно-економічні представництва у низці держав світу, зокрема, в Гані, Сінгапурі, Алжирі, Марокко і Туреччині.

Подальшу інтеграцію країни Тихоокеанського альянсу бачать у створенні єдиних віз для осіб з третіх держав. Громадяни Колумбії, Мексики, Перу і Чилі вже подорожують у межах альянсу без віз, навіть не проходячи паспортного контролю під час перетину кордонів.

У цілому ж Тихоокеанський альянс багато в чому йде шляхом Євросоюзу, причому випереджаючими темпами - від моменту створення спільного європейського ринку до підписання Шенгенської угоди минуло 28 років. При цьому, як і у випадку ЄС, Тихоокеанський альянс вже став привабливим для країн регіону. Першим претендентом на вступ є Коста-Ріка. До альянсу можуть приєднатися і деякі нинішні держави-спостерігачі: Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас і Панама.

Експерти відзначають, що криза, що розвивається, найбільшого інтеграційного проекту - Євросоюзу - латиноамериканців не зупиняє.