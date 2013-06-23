Сенатор: Путін ніколи не пропускає нагоди поштрикати США пальцем в око

Американський сенатор Чарльз Шумер припустив, що президент Росії Володимир Путін був знайомий з планами колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена летіти з Гонконгу через Москву. Про це з посиланням на Reuters повідомляє Лента.ру.

«Путін ніколи не пропускає нагоди поштрикати Сполученим Штатам пальцем в око - чи то з Сирією, Іраном або нинішньою ситуацією зі Сноуденом», - заявив Шумер CNN.

Сенатор поскаржився на те, що така позиція не кращим чином впливає на російсько-американські відносини.

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Шумер припустив, що до організації втечі Сноудена ізі США причетний також Китай, і висловив думку, що «союзники повинні ставитися один до одного належним чином».

Раніше 23 червня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що йому нічого не відомо про плани Сноудена. При цьому Пєсков, а раніше глава МЗС Сергій Лавров говорили про те, що якщо Сноуден попросить у Росії політичного притулку, його звернення розглянуть.