США скоротять сухопутні війська
06:21, 26 червня 2013Світ
443 0
США через бюджетного секвестру скоротять до кінця 2017 фінансового року чисельність сухопутних військ на 80 тисяч осіб.
Про це повідомив журналістам у вівторок начальник штабу сухопутних військ Рей Одієрно.
За його словами, чисельність військ скоротиться на 14% - з 570 тисяч військовослужбовців до 490 тисяч.
Скорочення будуть супроводжуватися реорганізацією - замість 45 бригад в сухопутних військах залишиться 33.
Як повідомив Одієрно, із загального зниження фінансування збройних сил на 487 мільярдів доларів на частку сухопутних військ припадає 170 мільярдів, передає РІА "Новости".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter