США скоротять сухопутні війська

Про це повідомив журналістам у вівторок начальник штабу сухопутних військ Рей Одієрно.

За його словами, чисельність військ скоротиться на 14% - з 570 тисяч військовослужбовців до 490 тисяч.

Скорочення будуть супроводжуватися реорганізацією - замість 45 бригад в сухопутних військах залишиться 33.

Як повідомив Одієрно, із загального зниження фінансування збройних сил на 487 мільярдів доларів на частку сухопутних військ припадає 170 мільярдів, передає РІА "Новости".