Більше 230 осіб поранено в ході нових зіткнень у Єгипті

За чотири дні до акції опозиції, яка планує домогтися відставки президента Мурсі в річницю його інавгурації, обстановка в Єгипті загострилася до краю. Все частіше спалахують сутички між прихильниками і супротивниками глави держави.

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Представники ісламістських рухів'' Брати-мусульмани'' і'' Аль-Гамаа аль-Ісламія'' пообіцяли застосувати силу'' для захисту законно обраного президента'' і'' пролити свою кров, захищаючи іслам'', повідомляє РІА Новости.

Тим часом єгипетська армія, яка заявила кілька днів тому про те, що неодмінно втрутиться у разі початку масових заворушень, взяла під свій контроль стратегічні об'єкти на території країни. Підрозділи єгипетського спецназу і броньовики вже можна спостерігати в різних частинах єгипетської столиці і передмістях.

Налякані єгиптяни окупували продуктові магазини і оптом скуповують консервовані продукти та воду. Найбільш заповзятливі заздалегідь взялися заправляти порожні баки та балони бензином, викликавши паливну кризу. На тлі загальної напруги єгипетський президент в найближчі кілька годин виступить з черговим зверненням до нації. Очікується, що Мурсі підведе підсумки свого річного перебування при владі і зробить низку важливих заяв, які можливо і пом'якшать гнів невдоволених громадян.

Єгипетські громадянські активісти, що домагаються відставки Мурсі і проведення дострокових виборів, зібрали на свою підтримку понад 15 мільйонів підписів - це майже на два мільйони більше, ніж голосів виборців, завдяки яким торік він став главою держави. Тепер опозиціонери мають намір направити петицію "про позбавлення президента довіри єгиптян'' до вищих судових інстанцій країни. Апогеєм кампанії має стати проведення 30 червня, в річницю інавгурації Мурсі, "мільйонного мітингу'' біля стін його резиденції.