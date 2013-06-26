У Каїр ввели армійські підрозділи у переддень мітингу

Джерело видання в міністерстві оборони розповіло на умовах анонімності, що війська будуть охороняти стратегічно важливі об'єкти, включаючи електростанції, греблі і Суецький канал, повідомляє Lenta.ru.

Десантники і спецназівці візьмуть під свій контроль місця скупчення кримінальних елементів і радикальних ісламістів, а також державну телерадіокомпанію і ряд редакцій інших ЗМІ. Крім цього буде посилена охорона іноземних посольств і представництв, а також будівлі урядових структур.

Раніше повідомлялося, що влада перегородила бетонними блоками, металевими парканами і колючим дротом всі підходи до президентського палацу, на території якого розміщені підрозділи національної гвардії і бронетехніка.

Американське посольство в Каїрі порадило співгромадянам не виходити на вулиці 30 червня - в день, на який призначені мітинги. Громадянам США порадили запастися необхідними припасами та провести цей день вдома.

Медичні установи по всьому Єгипту готуються до можливого напливу поранених у вуличних зіткненнях з поліцією. Самим поліцейським скасували всі відпустки і вихідні.

Лідери протесту заявляють, що президент Мохаммед Мурсі за рік перебування на чолі країни не зумів вирішити жодного з поставлених перед ним завдань, а замість роботи на благо Єгипту зайнявся вибудовуванням авторитарного режиму. Вони також звинувачують прихильників президента - «Братів-мусульман» в агресивній ісламізації країни і нехтуванні думкою інших єгиптян.

Самі ісламісти на це відповідають, що противники Мурсі «оголосили війну ісламу». За даними видання, деякі радикально налаштовані імами порадили своїм прихильникам «вбивати» тих, хто вийде на протест проти глави держави.

Мітинг, на якому очікується присутність десятків або навіть сотень тисяч людей, приурочений до річниці інавгурації Мохаммеда Мурсі.