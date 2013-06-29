Фільм «Частинка» отримав головний приз на Московському міжнародному кінофестивалі

Нагороду «Золотий Святий Георгій» творцям кінострічки вручив голова журі, іранський режисер і письменник Мохсена Махмальбаф, передає ІТАР-ТАСС.

Режисер Ердем Чепегез висловив радість, що його історія знайшла розуміння в іншій країні.

«Я вірю, що кінематограф може змінювати світ», - наголосив він.

У турецькій стрічці розповідається про жінку на ім'я Зейнеп. Вона мешкає на околиці Стамбула, в покинутому районі, разом зі старенькою матір'ю і дочкою-інвалідом. Сім'я ледве зводить кінці з кінцями, а героїню ще й звільняють з роботи.

Спеціальний приз кінофестивалю одержав японський режисер Тацусі Ооморі. Журі відзначило його фільм «Долина прощань». У ній розказано про вбивство дитини. Підозра падає на його матір Саомі.

Приз «За кращу режисерську роботу» здобув південнокорейський режисер Чон Енхен за фільм «Ліванські емоції», в якому розповідається проста історія, - чоловік переслідує жінку, вона тікає від нього, а потім зустрічає іншого чоловіка.

Призи за кращі ролі одержали турецька актриса Жалі Арікан, яка знялася у фільмі «Частинка», і російський актор Олексій Шевченков за фільм «Іуда».

Кращим документальним фільмом визнано роботу «Батько і син» польського режисера Павла Лозінського.