Сноуден розповів Євросоюзу, що США прослуховували його представництва

Агентство національної безпеки (АНБ) США прослуховувало представництва Європейського Союзу у Вашингтоні і Нью-Йорку і зламувало їх комп'ютерні мережі.

Як передає РІА «Новости», про це пише німецьке видання Spiegel.

Видання посилається на секретний документ АНБ, який є у розпорядженні Едварда Сноудена і з яким журналістам вдалося ознайомитися.

Документ АНБ, датований 2010 роком, дозволяє зрозуміти, як спецслужба вела стеження за працівниками представництва Європейського Союзу у Вашингтоні і в Нью-Йорку. Як пише видання, фахівці АНБ не лише прослуховували будівлі представництв за допомогою встановлених у них "жучків", а й зламували їх комп'ютерні мережі, що давало їм доступ до електронного листування співробітників представництв, а також до документів, що зберігаються на їх комп'ютерах.

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Також видання відзначає, що дана інформація дає підставу припустити, що саме АНБ стоїть за прослуховуванням телефонних ліній у штаб-квартирі Європейської ради і Ради ЄС у Брюсселі. За даними Spiegel, європейські фахівці з безпеки встановили, що атаки на телефонні лінії ЄС виходили з брюссельського району, де розташована штаб-квартира НАТО, в якій також працювали фахівці АНБ.

Голова Європарламенту Мартін Шульц відреагував на публікацію, заявивши, що якщо ці дані правдиві, "це серйозно ускладнить відносини ЄС і США".