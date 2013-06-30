Центр Москви затопило через сильний дощ. Підтопленими виявилися вулиці і деякі підземні переходи в центрі міста.

На Садовому кільці (поруч з Павелецьким вокзалом) через сильний вітер почали падати рекламні щити і огорожі, а з будинків полетіла штукатурка.

Як пише «Русская служба новостей», вода також заливає станцію метро "Коньково".

Через дощ підтоплено вестибюль станції метро «Ясенево».

Також через сильний вітер впало дерево на шляху між станціями «Філевська» і «Багратіонівська», через що рух по Філевській лінії метро було припинено.

Газета.ру