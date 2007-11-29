Шендерович у суд прийшов, а його справа - ні

Суд над письменником і журналістом Віктором Шендеровичем, який був затриманий вчора біля будинку ГУВС Москви на Петрівці, 38 з плакатом "Свободу Гаррі Каспарову", не відбувся через відсутність матеріалів адміністративної справи, повідомляє Лента.ру.

Як розповів сам Шендерович, він прийшов до Тверського суду, як йому і було наказано, о 10.00 ранку у четвер, проте після півгодинного очікування йому повідомили, що документи на нього з відділення міліції не надійшли.

За його словами, суддя запропонувала йому самостійно знайти документи, по яких його зможуть засудити.

"Я розглядаю це так, що держава просто "накивала від мене п`ятами", тобто втекла", - заявив Шендерович. Він повідомив радіостанції "Эхо Москвы", що має намір звернутися до голови МВС Рашида Нургалієва та голови Верховного суду Вячеслава Лебедєва, "щоб допомогти здійснитися правосуддя і знайти документи".