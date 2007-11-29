Бін Ладен закликав європейців забратися з Афганістану
Таліби в атаці на США не брали участі
"Американська хвиля сходить нанівець і невдовзі вони відправляться назад через Атлантику по своїх домівках... тому у ваших інтересах примусити ваших політиків відвернутися від Білого дому", - цитує слова бін Ладена агентство Reuters.
Крім того, терорист пригадав про теракти 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні, зазначивши, що його союзники з "Талібану" не були в курсі планів атаки на США. Бін ладен наголосив, що він один особисто відповідальний за атаки. Нагадаємо, що теракти 11 вересня стали одним з приводів для вторгнення коаліційних військ на чолі з США до Афганістану.
За останній рік це вже шосте звернення лідера "Аль-Каєди", що з`явилося в телеефірі або оприлюднене в інтернеті. До цього терорист мовчав з жовтня 2004 року, внаслідок чого з`явилися чутки, що він помер від хвороби або був убитий.