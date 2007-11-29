Бін Ладен закликав європейців забратися з Афганістану

Лідер терористичної організації "Аль-Каєда" Осама бін Ладен закликав європейські країни припинити військову співпрацю з США в Афганістані. Про це "терорист номер один" заявив в аудіозверненні, яке в четвер увечері транслювалося в ефірі катарского супутникового каналу "Аль-Джазіра".

"Американська хвиля сходить нанівець і невдовзі вони відправляться назад через Атлантику по своїх домівках... тому у ваших інтересах примусити ваших політиків відвернутися від Білого дому", - цитує слова бін Ладена агентство Reuters.

Крім того, терорист пригадав про теракти 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні, зазначивши, що його союзники з "Талібану" не були в курсі планів атаки на США. Бін ладен наголосив, що він один особисто відповідальний за атаки. Нагадаємо, що теракти 11 вересня стали одним з приводів для вторгнення коаліційних військ на чолі з США до Афганістану.

За останній рік це вже шосте звернення лідера "Аль-Каєди", що з`явилося в телеефірі або оприлюднене в інтернеті. До цього терорист мовчав з жовтня 2004 року, внаслідок чого з`явилися чутки, що він помер від хвороби або був убитий.

Лента.ру