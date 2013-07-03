Батько Сноудена підтримав сина у відкритому листі

"Те, що ти зробив і продовжуєш робити, допомогло пробудити конгрес від сплячки в його нагляді за спецслужбами. Перед американцями знову постало питання - чи згодні вони на втручання держави в їхні справи і утиск конституційних прав. Ти - Пол Ревір нинішніх днів, ти змусив американців чинити опір підступній тиранії та диктатові однієї з гілок влади ", - йдеться в листі, де також стоїть підпис адвоката Л.Сноудена Брюса Фейна.

Нині Л.Сноуден і Б.Фейн намагаються організувати повернення Е.Сноудена до США з Росії, де він перебуває в транзитній зоні аеропорту в Шереметьєво. Умовами повернення Е.Сноудена його родичі називають збереження його волі до початку судового процесу, відкритість процесу для преси та вибір місця проведення слухань.

В інтерв'ю Associated Press Б.Фейн повідомив, що 29 червня йому дзвонив засновник ресурсу WikiLeaks Джуліан Ассанж, який просив Л.Сноудена уникати зайвої публічності та передав для батька послання від сина. Юрист Л.Сноудена у цьому зв'язку зазначив, що не потребує посередницьких послугах WikiLeaks для організації контакту між батьком і сином Сноуденом.

Б.Фейн наголосив, що полеміка в американському суспільстві має бути присвячена проблемам електронного стеження, а не особистої історії самого колишнього співробітника Агентства національної безпеки, зазначає РосБізнесКонсалтинг.