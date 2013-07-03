Президент Єгипту відмовився йти у відставку

''Президент Єгипту Мухаммед Мурсі підтверджує, що заходи, про які заявило командування збройних сил країни, є військовим переворотом і є неприйнятними в жодному разі вільним народом Єгипту'', - йдеться в заяві глави Єгипту на його офіційній сторінці у Facebook.