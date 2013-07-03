Президент Єгипту відмовився йти у відставку

23:02, 03 липня 2013
Світ
749 0

Усунутий військовими президент Єгипту Мухаммед Мурсі відмовився йти у відставку і назвав звернення армії військовим переворотом.

''Президент Єгипту Мухаммед Мурсі підтверджує, що заходи, про які заявило командування збройних сил країни, є військовим переворотом і є неприйнятними в жодному разі вільним народом Єгипту'', - йдеться в заяві глави Єгипту на його офіційній сторінці у Facebook.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter