Понад 100 міст США виступлять проти втручання спецслужб у приватне життя

Рух "Відновіть четверту поправку" (Restore the Fourth) вимагає від влади дотримуватися однієї з найбільш відомих поправок до Конституції США, яка встановлює недоторканність приватного життя, повідомляє РІА Новости.

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Активісти вважають, що санкціоновані секретними судами програми збору інформації про життя американців, які розкрив нещодавно колишній технічний співробітник ЦРУ і АНБ Едвард Сноуден, порушують цю поправку. Вони вимагають створити спеціальну комісію з розслідування "шпигунства всередині країни" та притягнення винних до відповідальності. Вони також стверджують, що програми стеження, створені після терактів 11 вересня 2001 року, неконституційні і мають бути негайно припинені.

"Наш рух має намір домогтися закінчення 12-річного періоду порушень четвертої поправки і продемонструвати необхідність повернутися до Конституції", - сказано в заяві протестувальників.

До акції долучилися такі відомі інтернет-сайти, як Reddit, Mozilla, Wordpress, а також низка громадських і правозахисних організацій.