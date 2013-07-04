Автомобіль врізався в групу велосипедистів: шестеро дітей - у лікарні

Автомобіль врізався в групу велосипедистів в американському штаті Арканзас, семеро людей, у тому числі шість дітей, госпіталізовано, один з потерпілих знаходиться в критичному стані, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт американського телеканалу Fox News.

Група з 13 осіб, в основному учні старших класів, здійснювала велосипедну прогулянку. Автомобіль, що врізався в людей, рухався в тому ж напрямку, що і велосипедисти.

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Велосипедна прогулянка була організована літнім табором. Школярів супроводжували двоє дорослих інструкторів.