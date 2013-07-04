Сьогодні США святкують День Незалежності

Свято припадає на річницю підписання Декларації незалежності США в 1776 році. Проголосивши незалежність США від Великобританії, Декларація фактично стала актом, який засвідчив появу нової держави.

Традиція святкування цієї дати почала формуватися вже наступного після проголошення Декларації року - в 1777 році у Бристолі річницю відзначили салютом з 13 пострілів - за кількістю штатів, що тоді входили до складу США.

Остаточний статус державного свята 4 липня отримало у 1938 році.

Прикметно, що за багаторічну історію свята у розмовній мові американців майже зник власне термін "День Незалежності" - переважно громадяни США говорять просто "4 липня". Для багатьох з них ця дата, крім прямого сенсу, означає день розваг, феєрверків, святкових салютів, барбекю та концертів.

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На континентальну частину США День Незалежності прийшов о 6:00 ранку за Києвом. Сьогодні зранку Барака Обаму вже привітав Президент України Віктор Янукович, про що УНІАН повідомили у його прес-службі.

«Вірю у подальше поглиблення плідних українсько-американських відносин стратегічного партнерства в інтересах народів наших країн. Україна і надалі залишатиметься надійним партнером США у питаннях зміцнення європейської та міжнародної безпеки»,- сказано у привітанні.

Янукович подякував Обамі за послідовну підтримку комплексних внутрішніх реформ в Україні та євроінтеграційних устремлінь.