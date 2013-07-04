Єгипет закрив кордон для більшості жителів сектора Газа

Як передає РІА «Новости», про це повідомило палестинське МВС.

На тлі внутрішньополітичної кризи, яка вилилася в усунення Мурсі від влади, єгипетські військові нарощують присутність біля рубежів палестинського анклаву, де править ісламістський рух ХАМАС, ідеологічно близький Мурсі.

У повідомленні палестинського МВС зазначається, що прикордонний перехід "Рафах", який служить єдиною брамою у зовнішній світ для більшості жителів сектора Газа, відкритий лише для хворих і студентів, що їдуть за кордон на лікування або навчання, іноземців і громадян, які мають візи в інші країни.

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"Не зрозуміло, як довго це триватиме, але нові порядки нагадують ті, що були за часів поваленого попередника Мурсі Хосні Мубарака", - сказало джерело, що працює на КПП.

Одночасно єгипетські військові, які вперше за десятиліття стягнули до Гази бронетехніку, посилили контроль за прикордонною зоною, де пролягають сотні контрабандистських тунелів, що використовуються для безконтрольного переміщення людей і всіляких вантажів, включаючи бойовиків і зброю.