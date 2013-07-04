Генсек каже, що шпигування США за Європою НАТО не стосується

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Расмуссен заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати останні повідомлення про те, що США здійснювали стеження у приміщеннях європейських інституцій.

“Я не сприймаю це як проблему НАТО. У нас немає причин вважати, що безпека НАТО була поставлена під загрозу, в усякому разі”, - сказав Расмуссен.

Він наголосив, що концентрує увагу на посиленні трансатлантичних відносин та посиленні безпеки.

На тему: Європа вимагає від США пояснень щодо можливих прослуховувань

У зв’язку з цим генсек НАТО привітав рішення Євросоюзу і США розпочати переговори про нову трансатлантичну торговельну угоду.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня німецький журнал Der Spiegel оприлюднив повідомлення також про те, що США стежили за приміщеннями інституцій Євросоюзу, зокрема, шляхом прослуховування телефонних ліній та контролю за Інтернетом.

Європейська служба зовнішніх дій звернулася до США за отриманням роз’яснень.