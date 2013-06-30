Європа вимагає від США пояснень щодо можливих прослуховувань

Мартін Шульц заявив, що, якщо ці повідомлення виявляться правдивими, то це матиме “серйозні наслідки” для європейсько-американських відносин.

Раніше німецький журнал Der Spiegel повідомив про існування документу, який свідчить, що спецслужби США підслуховували розмови і читали переписку європейських керівників.

За повідомленням Der Spiegel, цей документ видання отримало від колишнього працівника ЦРУ Едварда Сноудена.

США поки що не прокоментували твердження Spiegel.

Едвард Сноуден, якого в США звинувачують у шпигунстві, минулими вихідними прилетів у Москву і попросив притулку в Еквадору.

Європа як мішень

Документ від 2010 року, опублікований Der Spiegel, свідчить, що Агенція національної безпеки США прослуховувала офіси ЄС в Вашингтоні та Нью-Йорку.

Європейський Союз у документі названо "мішенню".

Не відомо, яку інформацію могла отримати американська розвідка, але деталі щодо позиції ЄС у торгівельних та військових питаннях могли бути корисними для тих, хто бере участь у переговорах Вашингтону та урядів європейських країн, каже кореспондент ВВС Стефан Еванс.

"Від імені Європейського парламенту я вимагаю повного роз'яснення і детальнішої інформації від американської влади щодо цих звинувачень"

Мартін Шульц у заяві, зробленій в суботу, наголосив: "Від імені Європейського парламенту я вимагаю повного роз'яснення і детальнішої інформації від американської влади щодо цих звинувачень".

Der Spiegel також цитує міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, який заявив: "Якщо ці повідомлення правдиві, то це огидно. США краще б слідкували за своєю розвідкою, аніж за своїми союзниками".

У транзитній зоні

Едвард Сноуден, як вважається, перебуває в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". 23 червня він прибув до Москви з Гонконга, де перебував від тоді, як оприлюднив подробиці про таємні програми електронного стеження уряду США за громадянами.

США звинувачують Сноудена у викраденні державної власності, несанкціонованій передачі інформації щодо національної оборони та свідомому розголошенні таємної інформації.

Кожне з цих звинувачень передбачає до 10 років позбавлення волі.

Еквадор заявив, що він поки що не розглядає прохання про надання притулку Сноудену, оскільки він не дістався до жодного із їхніх дипломатичних представництв.

Еквадор, який вже переховує у своєму лондонському посольстві засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа, відмовився він багатомільйонних торговельних відносин із США і заявив, що не відновлюватиме угоди під тиском та погрозами.

BBC Україна