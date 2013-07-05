Армія гарантувала єгиптянам право на протест

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Agence France-Presse.

У спеціальній заяві, поширеній командуванням збройних сил країни, військові закликали єгиптян не зловживати правом на протест, пообіцявши вжити заходів в тому разі, якщо акції протесту будуть загрожувати національній безпеці. До дій, що становлять загрозу національній безпеці, військові віднесли блокування доріг і порушення роботи установ і відомств.

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У заяві, поширеній армією Єгипту, також міститься заклик до громадян країни утриматися від помсти. «Збройні сили вірять, що вміння прощати, традиції народу Єгипту і вічні цінності ісламу не дозволять нам скотитися до помсти і недоброзичливості», - сказано в заяві.

Нагадаємо, голова Міноборони Єгипту в середу, 3 липня, оголосив про усунення з посади президента країни Мухаммеда Мурсі. Екс-президент і керівництво руху «Брати-мусульмани», який підтримував Мурсі, були взяті під варту. Військові заявили, що затримання Мурсі є запобіжним засобом. Однак висловлюються припущення, що Мурсі можуть висунути звинувачення у зв'язку із загибеллю учасників масових акцій протесту, які вимагали його відставки.

У ніч на 4 липня, після того, як було оголошено про відсторонення Мурсі від влади, в Єгипті внаслідок сутичок прихильників і супротивників колишнього президента загинули понад 30 людей. Рано вранці в п'ятницю, 5 липня, бойовики-ісламісти обстріляли кілька військових блокпостів біля аеропорту міста Ель-Аріш на Синайському півострові і відділення поліції в місті Рафіах на кордоні з сектором Газа. Унаслідок нападу на відділення поліції загинув, за уточненими даними, один військовослужбовець, кілька людей отримали поранення.