Олексій Навальний виступив з останнім словом у суді (відео)

Про виступ Навального, якому загрожує 6 років в'язниці, повідомляє РІА Новости.

Навальний порівняв судовий процес з телевізійним серіалом, який добігає кінця. Акцент у своїй промові він зробив на вибаченні перед директором ТОВ "Вятська лісова компанія" Петром Офіцеровим.

"Я хотів би зараз, стоячи тут, вибачитися перед Петром Офіцеровим і його сім'єю... Всі розуміють, що Офіцеров тут виявився абсолютно випадково", - сказав Навальний.

Він знову заявив, що ні в чому не винен, а справа його - політична.

За версією слідства, під час роботи радником губернатора Кіровської області, в травні-вересні 2009 року Навальний, вступивши в змову з директором ТОВ "Вятська лісова компанія" Петром Офіцеровим і гендиректором "Кіровлісу" В'ячеславом Опалєвим, організував розкраданні більше 10 тисяч кубометрів лісу. За "організацію розтрати чужого майна в особливо великому розмірі" Навальному загрожує до десяти років колонії.

Сьогодні прокуратура попросила суд засудити Навального до шести років ув'язнення, Офіцерова до п'яти років і 1 мільйон рублів штрафу для кожного.