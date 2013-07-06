У Франції затримали екс-міністра Московської області з фальшивими паспортами
13:46, 06 липня 2013Світ
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Колишній міністр фінансів уряду Московської області Олексій Кузнєцов, підозрюваний у шахрайстві зі збитком у 3,5 мільярда рублів, затриманий у Франції з кількома фальшивими паспортами.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт МВС РФ.
"Колишній перший заступник голови уряду Московської області - міністр фінансів уряду Московської області Олексій Кузнєцов затриманий у Франції за запитом російських правоохоронних органів. Під час затримання у нього вилучено декілька фальшивих паспортів", - сказано в повідомленні.
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Кузнєцов підозрюється у вчиненні злочину у сфері житлово-комунального господарства Московської області, внаслідок чого бюджету області було завдано збитків на суму понад 3,5 мільярда рублів.
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