У Франції затримали екс-міністра Московської області з фальшивими паспортами

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт МВС РФ.

"Колишній перший заступник голови уряду Московської області - міністр фінансів уряду Московської області Олексій Кузнєцов затриманий у Франції за запитом російських правоохоронних органів. Під час затримання у нього вилучено декілька фальшивих паспортів", - сказано в повідомленні.

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Кузнєцов підозрюється у вчиненні злочину у сфері житлово-комунального господарства Московської області, внаслідок чого бюджету області було завдано збитків на суму понад 3,5 мільярда рублів.