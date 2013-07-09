Британія заборонила в'їзд 60 російським посадовцям

01:47, 09 липня 2013
Світ
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Міністерство внутрішніх справ Великобританії заборонило в'їзд 60 посадовим особам з Росії, які фігурують у "списку Магнітського".

Відомство проінформувало про це у відповіді на запит депутата Домініка Раабе. Парламентарій поцікавився, скільки росіян з 60 учасників переліку побували у Великобританії торік.

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Британські журналісти припускають, що Москва помститься, як це було раніше з Вашингтоном, передає РосБізнесКонсалтинг. Тоді громадянам США заборонили всиновлювати російських сиріт

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