Суд у Москві оголосить вирок покійному Магнітському

Суд у Москві сьогодні оприлюднить вирок у справі про податкове шахрайство щодо Сергія Магнітського. Судовий розгляд щодо людини, якої вже немає серед живих, відбувається в Росії вперше, - зазначає Радіо Свобода.

2009 року аудитор, юрист західного інвестиційного фонду Сергій Магнітський помер у лікарні СІЗО «Матроська тиша» після 11 місяців перебування за ґратами. Він був заарештований за обвинуваченням в ухилянні від сплати податків у 2008 році після того, як викрив схему крадіжок російськими чиновниками державного майна.

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Його арешт і смерть викликали міжнародний протест. Сполучені Штати ухвалили «акт Магнітського», який передбачає заборону на в’їзд до США чиновників, причетних до цієї справи.

Прокуратура попросила суд припинити справу проти Магнітського. Натомість його колишнього керівника Вільяма Браудера, якого судять заочно, прокурори просять засудити до дев’яти років ув’язнення.