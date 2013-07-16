Панама затримала судно КНДР за нелегальну зброю - капітан хотів накласти на себе руки

Президент Панами Рікардо Мартінеллі сказав в ефірі державного радіо, що це сталося через підозри щодо перевезення «складного ракетного обладнання», повідомляє Радіо Свобода.

Також Мартінеллі заявив, що, коли поліція увійшла на борт, екіпаж чинив опір, а капітан «намагався вкоротити собі віку».

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"Світу варто зупинитися і взяти до відома, що ніхто не має права провозити незадекларовану зброю через Панамський канал", - цитує президента Панами РІА Новости.

Нагадаємо, Північна Корея, яка в лютому провела чергові ракетні випробування, перебуває під санкціями ООН через намагання розвивати свою ядерну програму.