Байден: Ядерна КНДР однаково небезпечна для США та Китаю
Віце-президент США Джо Байден заявив у середу, що США і Китай єдині у своїй позиції щодо ядерної програми КНДР і не дозволять цій країні стати ядерною державою.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на заяву Байдена на відкритті засідання стратегічного і економічного діалогу США-КНР у Вашингтоні.
"Програма Північної Кореї зі створення ядерних ракет загрожує безпеці обох наших країн. Ніхто з нас, жоден з нас не допустить, щоб Північна Корея була країною з ядерною зброєю ... Ми маємо намір активізувати наше співробітництво з Китаєм, щоб домогтися денуклеаризації Північної Кореї" , - сказав Байден.
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КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році. У 2006, в 2009 і 2013 роках провела підземні ядерні випробування, які викликали протести з боку міжнародного співтовариства.
РБ ООН неодноразово вводив проти Пхеньяну санкції у відповідь на проведення випробувань.