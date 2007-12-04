Індія та Росія уклали великий контракт на поставку танків Т-90

Індія і Росія уклали великий контракт на поставку танків Т-90, повідомляє ІТАР-ТАСС. Контракт, вартість якого становить 1,237 мільярда доларів, передбачає постачання 347 основних бойових танків Т-90С.

Наразі Індія має в своєму розпорядженні 310 танків Т-90, одержаних в першій половині цього десятиліття. 181 з них були вироблені в Індії зі складальних комплектів російського виробництва. Тепер завод у місті Аваді розпочав випуск нової великої партії - 1000 Т-90, угода про ліцензійне виробництво яких була укладена в листопаді 2006 року.

Основний бойовий танк Т-90 є глибокою модернізацією танка Т-72 з посиленим бронюванням, комплексом керованого озброєння і рядом інших удосконалень. Вага танка - 46,5 тонн, потужність двигуна - 1000 кінських сил, швидкість - 60 кілометрів на годину.

Т-90 озброєний 125-міліметровою гладкоствольною гарматою з автоматом заряджання. В арсенал танка входять також керовані ракети, що запускаються через канал ствола. Екіпаж танка - троє осіб.

Лента.ру