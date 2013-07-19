У Росії в боротьбі за тендер на ремонт школи загинули дві людини

Причиною стрілянини, за даними поліції, виявився комерційний конфлікт двох будівельних фірм; вже затримано 20 осіб, у них вилучено гладкоствольну та травматичну зброю, повідомило крайове ГУМВС РІА Новости.

"Конфлікт між представниками фірм почався вранці 18 липня. Увечері цього ж дня обидві сторони зустрілися для вирішення виниклих суперечок. Під час з'ясування стосунків учасниками був відкритий вогонь з гладкоствольної зброї. Внаслідок безладної стрілянини смертельні поранення отримали двоє чоловіків", - передає ГуМВС. Один з убитих - голова будфірми.

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Конфліктна ситуація виникла між представниками фірм "Нове місто" і "Гауді": за попередньою інформацією, обидві організації претендували на перемогу в тендері на ремонт школи.

"Всі учасники конфлікту представники різних національностей і добре знайомі між собою. Керівники обох фірм, чоловіки вірменської національності, мають громадянство Росії", - йдеться в повідомленні.

Розпочато розслідування.