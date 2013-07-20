Болівія відкликає послів з Європи через інцидент з літаком її президента

До такого кроку Болівія вдалася на знак протесту проти закриття цими країнами свого повітряного простору для літака президента Болівії Ево Моралеса.

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Про це заявила міністр комунікацій болівійського уряду Аманда Давила, передає Сіньхуа.

Однак, за її словами, це рішення - не "реваншистський" захід, і не означає, що Болівія "розриває відносини" з цими європейськими країнами.

Хоча зазначені європейські країни вже вибачились, цього "недостатньо". Винні в інциденті поки не встановлені, а болівійський уряд очікує для них відповідних покарань.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 липня Франція, Португалія та Іспанія закрили доступ у свій повітряний простір для літака, на борту якого перебував президент Болівії Ево Моралес. Такі дії були зроблені, так як країни припускали, що на борту літака Моралеса знаходиться Едвард Сноуден.

Президенту Болівії довелося екстрено приземлитися у Відні. Сноудена на його літаку не виявили. Але Болівія пообіцяла не залишити цей інцидент без реакції.